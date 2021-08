La principale information importante de la conférence de presse de l'ACO tenue ce vendredi à 11 heures était la présentation du calendrier de la saison 2022 du Championnat du Monde d'Endurance. Une année qui doit voir Peugeot affronter Toyota, Alpine et Glickenhaus en Hypercar.

Constituée de six dates, la saison débutera, une fois n'est pas coutume, par les 1000 miles de Sebring au mois de mars. Spa-Francorchamps et sa course de 6 heures seront le deuxième rendez-vous de la saison, le samedi 7 mai. L'épreuve spadoise servira de répétition aux 24 Heures du Mans qui auront lieu les 11-12 juin. La saison passera ensuite par l'Italie, le Japon et Bahreïn. La Grande-Bretagne et la Chine ne retrouvent donc pas encore leur place au calendrier.

Le calendrier complet de 2022

12-13 mars : Prologue – Sebring (États-Unis)

18 mars : 1 000 Miles de Sebring (États-Unis)

7 mai : 6 Heures de Spa-Francorchamps (Belgique)

11/12 juin : 24 Heures du Le Mans (France)

10 juillet : 6 Heures de Monza (Italie)

11 septembre : 6 Heures de Fuji (Japon)

12 novembre : 8 Heures de Bahreïn (Bahreïn)