" J’en étais malade de les voir passer au-delà des limites de la piste et dès 18h30, j’ai réagi, » indique la patronne du circuit. « J’ai rappelé au directeur de course sa responsabilité de faire respecter les limites de la piste et donc son homologation. Il a en va avant tout de la sécurité des pilotes. Des ajustements vont être faits ce samedi avant le départ de l’épreuve. Je veille à notre image et au respect aussi de celle de notre belle épreuve nationale."





Nathalie Maillet espère donc bien ne plus revoir demain durant les 24h des pilotes tourner, en toute impunité, cinq mètres au-delà des lignes blanches délimitant le tracé sous la fenêtre de son bureau.

Aussi consternée que nous en voyant l’abus au niveau du non respect des limites de la piste de son circuit, de notre circuit de Francorchamps, la directrice Nathalie Maillet a tenu à réagir :