Le RACB devrait annoncer le lancement des sélections belges pour début 2021. A la clé, un volant en Junior WRC pour la saison 2022. Et en cas de titre Junior, une saison en WRC2 en 2023 !

Lors d'une vidéo conférence à laquelle nous avons pu participer, le responsable FIA des rallyes Yves Matton et le responsable des rallyes régionaux (nationaux devrions nous plutôt dire) Jérôme Roussel ont présenté aux différentes fédérations du monde entier leur grand projet de détections de nouveaux talents baptisé « Rally Star ».

« L'idée est de susciter des vocations et de rendre le WRC accessible au plus grand nombre possible de personnes, » indique notre compatriote. « Sans que ce soit le nom ou l'argent qui fasse la différence. »

En gros, le concept se résume en un « volant rallye », un peu comme l'organise déjà le RACB National Team ou la FFSA, mais à l'échelon mondial.

Slalom Challenge et Simulateur

Dans un premier temps, les sélections seraient opérées par les fédérations. Il y aurait deux moyens de tenter de se qualifier, soit en participant à un Slalom Challenge, soit en disputant une spéciale sur simulateur avec une voiture et sur un tracé spécialement conçus pour le Rally Star (la plateforme doit encore être précisée).

Moyennant une petite contribution financière, les candidats de 17 à 24 ans pourraient tenter leur chance. Là où il faudrait encore être plus précis, c'est sur l'expérience requise ou pas. La FIA n'impose rien. Une ou deux années de licence maximum peut être autorisé. Cela signifie par exemple que Tom Rensonnet, dernier vainqueur du Volant RNT qui doit encore disputer son premier rallye début septembre à Roulers, ou un Maxime Potty seraient clairement avantagés par rapport à de vrais novices. Si pas lors d'un slalom très basique (« c'est comme cela qu'ont été révélés les futurs champions du monde Sébastien Loeb et Sébastien Ogier lors du Volant Rallye Jeunes, » précise Jérôme Roussel), sans doute lors du stade des finales continentales où les 15 meilleurs de chaque pays (8 issus du simulateur, 6 du slalom et un des programmes de détections nationaux habituels avec au moins une fille, la FIA cherchant la nouvelle Michèle Mouton) seront opposés sur des XC Cross Cars tels ceux développés et commercialisés par Thierry Neuville et pilotés notamment par le jeune Kobe Pauwels.

Expérience ou pas ?

« En slalom, avec une traction avant d'origine, il n'est pas certain qu'un rallyman plus expérimenté puisse faire la différence, » estime Jérôme Roussel. « Car il faut être très précis. »

Mais c'est toujours la même chose dans ce type de volant : si vous accédez à la finale continentale organisée en avril 2021 pour l'Europe puis la grande finale mondiale fin 2021 et que vous remportez une saison en Junior WRC 2022, il est évident que vous aurez plus de chance de briller si vous possédez déjà une petite expérience en rallye plutôt que si vous sortez de votre simulateur ou que vous venez de passer votre permis. Même s'il existe quelques rares exceptions comme le Belge Wolfgang Reip, vainqueur d'un Volant Playstation puis quelques mois plus tard des 12H de Bathurst.

En Belgique, on a déjà vu que les rois des kartings Indoor pouvaient difficilement rivaliser dans une monoplace avec les spécialistes issus des compétitions internationales en 2 Temps. Et souvenez vous de l'expérience ou plutôt l'inexpérience de Gino Bux qui possédait un talent réel mais à qui on en a demandé trop en lui imposant dès sa deuxième saison de rivaliser avec les meilleurs jeunes européens. On sait ce qu'il en est advenu...

Dès lors, si l'initiative est louable, il faut soit que la FIA interdise tout pilote ayant déjà possédé une licence en rallye ou en circuit (même au niveau provincial) comme c'était le cas lors du Volant Playstation réunissant plus de 80.000 participants (ce serait le plus juste), soit si ce n'est pas le cas exploiter au mieux le règlement de notre côté et tenter de faire passer nos meilleurs espoirs (dans les critères d'âges bien sûr) rallymen afin qu'ils aient une chance lors de la finale européenne puis mondiale. Car on à peine à croire que le champion du monde Junior des rallyes 2022 découvrira la discipline. Et n'aura encore jamais pris le départ d'une spéciale avant de participer à la sélection de « Rally Star ». Afin d'éviter les discussions, il nous semble important que la FIA précise très clairement ce critère d'expérience et ne laisse pas le soin à chaque ASN de le faire.

Les deux intervenants n'ont pas voulu dévoiler si la fédération belge avait répondu favorablement à leur sondage, mais avec un responsable rallye FIA d'origine belge, un volant rallye déjà organisé chez nous tous les trois ans, un quintuple vice-champion du monde et bientôt sans doute une manche du WRC en Belgique, on peut imaginer que ce sera fort probablement le cas.

Enfin, le responsable de la FIA est bien d'accord là-dessus : Il faut une grande transparence et des chronos visibles de tous pour apporter encore plus de crédit à cette belle initiative de la Fédération Internationale qui va sans doute faire rêver pas mal de jeunes dans le monde entier...