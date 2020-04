La Fédération internationale de l'automobile, la FIA, a modifié radicalement les règlements, entre autres, de la Formule 1. Désormais, la FIA peut prendre des décisions importantes si la majorité des équipes sont d'accord.

Jusqu'à présent, une décision ne pouvait être prise qu'avec le soutien de toutes les écuries de course. La FIA estime qu'elle doit prendre plus de pouvoir dans la crise actuelle du coronavirus, dont les conséquences financières sont importantes et potentiellement fatales pour les petites équipes de Formule 1.

La fédération veut pouvoir réagir plus rapidement dans des "circonstances exceptionnelles" et avec le soutien d'une majorité "pour assurer l'avenir du sport".

L'abandon du principe de l'unanimité pourrait avoir des conséquences majeures sur le plafond budgétaire annoncé dans la discipline-reine des courses automobiles. Il existe une divergence d'opinion parmi les équipes de Formule 1 sur la possibilité d'abaisser encore le montant maximum de 145 millions de dollars (134 M d'euros) que les équipes peuvent dépenser l'année prochaine. Ferrari en particulier s'oppose à ce plan.

Le patron de l'écurie italienne Mattia Binotto a déjà déclaré que Ferrari ne veut absolument pas de moins de 145 millions de dollars. "Pour nous, le plafond de 145 millions signifie que nous devons faire des sacrifices importants, notamment en termes de personnel. Si le budget devient encore plus bas, nous devrons peut-être envisager d'autres options pour mettre notre ADN dans la course", a-t-il déclaré dans The Guardian, faisant allusion à un départ de la Formule 1.

La Formule 1 est au point mort depuis le début de la pandémie. Les neuf premières courses de l'année ont été annulées ou reportées.