On avait déjà eu droit à Spa à Jean-Pascal de la Star Ac ou le Docteur Mamour de Grey’s Anatomy alias Patrick Dempsey. Mais avec l’arrivée lundi soir sur le site de Francorchamps du nonuple champion du monde de moto Valentino Rossi, on entre dans une autre dimension. En termes de popularité, c’est niveau Lewis Hamilton, Michael Schumacher ou Max Verstappen. Voire au-dessus. Une star planétaire, une véritable légende dont ce sera, aujourd’hui et demain, la toute première apparition publique sur le sol belge.

Après avoir découvert la piste ce lundi à pied, il montera ce mardi matin à bord de son Audi R8 LMS du team belge WRT. Objectif durant ces deux jours : apprivoiser le plus beau circuit du monde afin de préparer au mieux sa participation, les 30 et 31 juillet, aux célèbres 24 H de Spa.