Acte 1 pour la saison 2 du championnat à l’ovale bleu ces samedi et dimanche à Zolder.

Nous sommes en 2019 et tout le circuit sur le territoire belge a succombé aux courses d’endurance. Tout ? Non puisque la Ford Fiesta Sprint Cup continue de défendre âprement le bastion des intenses courses sprints, celles où tout se joue sur 30 minutes. D’accord, il y a également la Porsche Carrera Cup Benelux mais seule la série à l’ovale bleu se veut encore abordable aux communs des mortels. Pour un budget compris entre 20.000 et 30.000€, il est possible d’avoir un volant. On est loin des 60.000€ réclamés pour courir en Renault Clio Cup…

Dans une contrée où le sprint ne fait pas recette, la Fiesta Cup s’en sort plutôt bien. Certains concurrents sont partis mais d’autres ont fait leur arrivée. Pour la première manche à Zolder, une quinzaine de Fiesta ST-Line seront de la partie. Un nombre honorable sachant que ni les cousins des Pays-Bas ni la Carrera Cup Benelux font mieux. Et ce chiffre pourrait être revu à la hausse avec l’apparition de l’un ou l’autre nouveau venu dès le meeting suivant à Spa-Francorchamps, sans oublier la poignée de teams qui ont encore des Fiesta Cup dans leurs garages.

Mais coûts contrôlés ne signifie pas niveau de compétition médiocre. A l’instar de la regrettée Peugeot 106 Cup, des jeunes loups avec aucune ou peu d'expérience du sport auto comme Nathan Vanspringel, Alexander Borgmans ou Giovanni Van Lil voudront tenir la dragée haute à des valeurs bien établies comme les Longin père et fils, Niels Lagrange, Philippe Huart ou encore David De Saeger. Qui connaissait auparavant Kenny Herremans, le champion 2018 ? Last but not least, comme les Fiesta Cup belges et hollandaises feront cause commune à quatre reprises et demie, un champion des champions sera consacré en fin de saison.

Après les essais libres le vendredi 31 mai, les qualifications suivront le samedi 1er juin, en plus de la Course 1 programmée à 13h35. Le dimanche 2 juin, la Course 2 aura lieu à 10h05. Qui sera le nouveau roi de la Ford Fiesta Sprint Cup Belgium ? Réponse donc ce week-end dans la pinède limbourgeoise.

Ford Fiesta Sprint Contest : le lauréat bientôt connu…

En collaboration avec les kartings indoor de Courtrai, Poperinge, Wavre et Eupen, V-Max Management, qui gère la destinée des Ford Fiesta Sprint Cup belges et hollandaises, a lancé un Volant pour permettre à un jeune talent de recevoir un très gros coup de pouce pour disputer une saison partielle en Fiesta. Avec un petit retard sur le planning, la grande finale du concours pour choisir l’heureux élu aura lieu la semaine prochaine. Celui-ci devrait débuter lors de la 3e manche à Zandvoort en juillet, après avoir passé un dernier examen pour obtenir sa licence…

Calendrier 2019 : 1. Zolder (31 mai-2 juin) ; 2. Spa (21-23 juin) ; 3. Zandvoort (12-14 juillet) ; 4. Assen (16-18 août) ; 5. Spa (4-5 octobre) ; 6. Assen (18-20 octobre).