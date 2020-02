La formule électrique de la prochaine saison 2020-2021 a été présentée.

Alors que l'on a appris le week-end dernier l'annulation de la course prévue le 21 mars prochain à Sanya en raison du coronavirus (une réunion a lieu à la FIA ce mercredi pour voir ce qu'il en est du GP de Chien de F1 programmé le 19 avril), la Formule E a levé le voile sur la nouvelle apparence que prendront les monoplaces à partir du prochain championnat du monde de F2 2020-2021. L'évolution aérodynamique s'applique au châssis Gen2 lancé la saison dernière et l'ensemble est baptisé Gen2 EVO. Il sera utilisé durant les deux prochaines campagnes. On remarque de suite une partie avant volontairement plus vulnérable aux contacts afin d'éviter que les courses ne se transforment en épreuve d'auto-tamponneuses, avec un nouvel aileron avant et la disparition du carénage des roues. Tandis qu'à l'arrière on voit apparaître une aile de requin ainsi qu'un aileron retravaillé.

La Gen2 EVO sera présentée lors du prochain Salon de l'Automobile de Genève.

"Comme nous l'avions fait avec la première génération de monoplace, la Gen2 EVO a reçu un package restylé pour lui donner un aspect plus lisse et plus agile. Son design futuriste fait une fois de plus de la Formule E une catégorie d'innovation sur le plan de la technologie et de l'apparence," précise Alejandro Agag, président de la Formule E.

"Le Championnat de Formule E est seulement dans sa sixième saison de compétition, et pourtant sa technologie a beaucoup évolué et peut profiter à tous les usagers de la route", se félicite Jean Todt, président de la FIA. "C'est cette approche progressive du championnat qui a contribué à l'expansion de la grille et à l'amélioration de sa compétitivité, qui continue à se renforcer et qui ouvre la voie pour l'avenir de la mobilité urbaine durable."