L'édition 2020 des 9 Heures de Kyalami pourrait bien être celle de la Honda NSX GT3. Déjà la plus rapide en pré-qualifications et en qualifications, la GT nippone engagée par JAS Motorsport sous la bannière officielle Honda Racing s'est offert une très jolie pole position grâce aux efforts de Mario Farnbacher. L'Allemand, qui fait équipe avec notre Bertrand Baguette national et Renger van der Zande, a réalisé un chrono en 1:41.581. Il faudra surveiller la belle japonaise qui a montré de belles choses aux 24H de Spa ces deux dernières années.

"BB" ne sera pas le seul Belge en 1ère ligne de la finale de l'Intercontinental GT Challenge. Il y aura aussi Maxime Soulet. Pour la dernière course des Bentley Continental officielles, l'équipier du Bruxellois, le régional Jordan Pepper, a arraché le 2ème chrono de la shootout. Il aura manqué 142 millièmes au Sud-Africain pour ravir la pole à Farnbacher. La 2ème ligne sera occupée par la BMW M6 GT3 n°34 Walkenhorst Motorsport de Van der Linde-Catsburg-Farfus et l'Audi R8 LMS n°44 Car Collection de Drudi-Niederhauser-Haase. Suivent la Porsche 911 GT3-R n°12 GPX Racing de Campbell-Pilet-Jaminet et la BMW M6 GT3 n°35 de Pittard-Tomczyk-Yelloly.

La 4ème ligne sera monopolisée par les deux Audi R8 LMS du Team WRT. La n°32 de Fred Vervisch et Charles Weerts, épaulés par Mirko Bortolotti, a eu la dernier mot face à la n°31 de Dries Vanthoor, assisté par Markus Winkelhock et Kelvin Van der Linde. Quant à Laurens Vanthoor, le Limbourgeois préfère en rire d'être seulement 10ème sur la Porsche 911 GT3-R n°54 Dinamic Motorsport qu'il partage avec Earl Bamber et Kévin Estre. Mais on se souvient que la Porsche ROWE sur laquelle roulait Laurens à Spa-Francorchamps n'était également pas partie dans les premières, ce qui ne l'a pas empêchée de gagner.

Le départ des 9H de Kyalami sera donné demain à 10 heures, heure belge.