SRO a publié ce matin la liste des engagés pour la 73eme édition des 24H de Spa débutant dans moins de deux semaines. On y retrouve soixante GT3, soit un plateau légèrement moins fourni que ces dernières années mais qui a tout de même très fière allure avec neuf marques représentées. On dénombre un record de 13 Mercedes Benz et autant de Porsche, 9 Audi, 8 Lamborghini, 7 Ferrari, 4 BMW, 3 Aston Martin, 2 McLaren et une seule Bentley. Vingt-six voitures sont inscrites en Pro-Cup, dix-sept en Silver.

Côté Belges, seul les noms de six Belges figurent actuellement sur la liste ce qui constituerait un bien triste record. Mais on espère que quelques pilotes tels Maxime Soulet, Fred Vervisch, Ulysse De Pauw ou Stéphan Lémeret viendront s'ajouter aux concurrents habituels du championnat que sont Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi WRT), Louis Machiels (Ferrari AF Corse) et aux fidèles des 24H Bertrand Baguette (Lamborghini Orange 1 FFF Racing) et Laurens Vanthoor et Maxime Martin (Porsche KCMG).

© D.R.