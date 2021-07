Après une année d’absence forcée pour les raisons que tout le monde connaît, les 25 H VW Fun Cup sont enfin de retour pour le sourire masqué de 550 pilotes prêts à en découdre, ce samedi à partir de 16 h 30, pour un double tour d’horloge plus une heure faisant de cette épreuve originale la plus longue endurance sur terre depuis la disparition du marathon de la route.

Côté engagés, les 25 H rivalisent avec les 24 H du Ring avec un plateau de plus de 110 fausses Cox, des châssis tubulaires propulsés par un moteur de Golf et dotés d’une boîte de vitesses séquentielle. De véritables autos de course qui, avec des pneus de route, tournent en 2’56 sur Francorchamps, soit plus vite que les Golf GTI de la glorieuse époque du Tourisme et aussi vite que les Capri Belga des frères Martin il y a plus de quarante ans. Des petits protos monoplaces ou biplaces coûtant près de 50 000 € tout de même, une participation à la grande fête du sport auto amateur belge se monnayant entre 4 000 et 7 500 € selon les teams et le nombre d’équipiers, soit le montant requis pour disputer les 24 H de Spa sur une petite cylindrée le millénaire dernier. Démocratique certes pour du sport moteur, la Fun Cup n’est tout de même pas à la portée de toutes les bourses. Pour certains, le budget vacances y passe.