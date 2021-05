L’écurie belge a décroché le 5e temps à l’issue des qualifs des 4H de Spielberg.

Après le triomphe de Barcelone, WRT a la ferme intention de bisser en Autriche. Sauf que le Red Bull Ring n’a rien à voir avec le serpentin catalan. Ici, ce sont avant tout des longues lignes droites et des gros freinages, non sans l’une ou l’autre courbe ici et là.