C’est ce dimanche, sur le circuit de Brands Hatch, que débute le championnat GT World Sprint. Une compétition très noir-jaune-rouge depuis quelques années et dominée depuis 2020 par les doubles champions du team belge Audi WRT, Charles Weerts et Dries Vanthoor.

Pour la deuxième fois, les deux compères remettent leur titre en jeu. Force est de constater qu’ils repartent avec l’étiquette de favoris face à un plateau plus riche en quantité (26 GT3) mais qui nous paraît moins relevé cette année que l’ADAC GT Masters ou que le DTM.

La lutte devrait logiquement opposer les nombreuses Audi R8 LMS de Weerts-Vanthoor mais aussi Schothorst-Marschall (Attempto), Simmenauer-Mies (WRT) ou Gachet-Haase (Car Collection) aux deux Mercedes AKKA ASP de Jules Gounon et Jim Pla et Raffaele Marciello et de Timor Boguslavskiy ne roulant plus sous bannière russe.

Adrien De Leener (Porsche Dinamic) a aussi décidé de ne plus rouler sous licence belge mais bien anglaise. Il n’en demeure pas moins qu’on le comptera parmi les nôtres au même titre que Nicolas Baert (Audi Saintéloc) ou qu’Ulysse De Pauw (Ferrari AF Corse) et Gilles Magnus (Audi Saintéloc) qui recroiseront le fer en Silver Cup comme à l’époque du karting. Associé à Pierre-Alexandre Jean, le premier nommé pourra même viser le podium au classement général.

Comme en endurance, Fred Vervisch est le coach et équipier de la star du paddock Valentino Rossi sur la 3e Audi WRT, tandis que Louis Machiels reste fidèle à Andrea Bertolini et Ferrari AF Corse en Pro-Am.

Les qualifications se disputeront ce samedi et les deux courses sont programmées dimanche sur la version longue du très "old school" circuit de Brands Hatch. Avec, on l’espère, de nombreux Belges sur les podiums…