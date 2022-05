Engagées au championnat WEC cette année, les Peugeot 9X8 sont les grandes absentes de ce début de saison. Elles ne seront pas non plus au départ des 24H du Mans, mais rouleront bien en course dès cette année.

"Les débuts sont prévus lors des 6H de Monza le 10 juillet ou aux 6H de Fuji le 11 septembre", nous a confié un membre de l'équipe présent à Francorchamps. "Cela va dépendre de l'homologation."

En attendant, les nouvelles peintures de guerre du proto sans aileron arrière seront dévoilées le 20 mai prochain.