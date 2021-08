Rarement les 24 Heures de Spa auront fait parler d’elles avant, pendant et après le grand week-end du fleuron spadois du Grand Tourisme. Il y eu évidemment toutes les polémiques avec les bulles, les restrictions sanitaires sévères et, finalement, un relachement in extremis des mesures qui a permis à un minimum de monde de garnir les tribunes. Il n’y avait certes pas l’ambiance qu’on a connue avant le Covid mais cela n’en est pas moins demeuré une belle édition qui restera dans les annales, à plus d’un titre.