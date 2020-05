Il est encore temps de s'inscrire pour les espoirs sur deux roues de 7 à 14 ans

Reportée pour cause de Coronavirus, la journée de sélection pour tenter d'intégrer la Belgian Motorcycle Academy 2020 aura lieu ce jeudi au Circuit Jules Tacheny de Mettet entre 13h et 18h.

Pour rappel, cette nouvelle académie visant à aider les jeunes talents belges sur deux roues à succéder à Didier De Radiguès ou Xavier Siméon en jour peut-être en MotoGP où à rouler sur les traces de notre grand espoir de 15 ans à peine Barry Baltus est ouverte à tous les pilotes de 7 à 14 ans.

Pour tenter votre chance de recevoir les conseils des meilleurs représentants de notre pays, de pouvoir vous entraîner pour des budgets réduits, avec l'aide de Zélos, de la Fédération motocycliste et du Circuit de Mettet, rien de plus simple : rendez-vous sur le site belgianmotorcycle.be, remplissez un petit formulaire et expliquez votre expérience sur deux roues, les éventuels résultats dans des compétitions (pas obligatoire) ou les raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer l'académie. Votre email doit être renvoyé avant ce mercredi 20 à midi.

Sur base de votre expérience (il faut quand même savoir maîtriser une moto), vos capacités et vos motivations, les membres fondateurs décideront de retenir ou pas votre candidature.

Les heureux élus seront conviés, sans aucun frais, pour la sélection de jeudi 21 mai. Les apprentis pilotes passeront diverses interviews, feront des tests physiques et auront l'occasion d'enfourcher une Yamaha pour quelques tours et tests sur le circuit de Mettet enfin réouvert. Tout cela bien sûr en respectant les mesures de sécurité en vigueur actuellement pour lutter contre le Covid-19.

Six pilotes sont déjà attendus et rêvent d'intégrer la Belgian Motorcycle Academy. Un jury composé de représentants des quatre fondateurs de l'académie, mais aussi de coaches comme Stéphane Mertens ou Frédéric Fiorentino se réunira ensuite pour décider quels candidats méritent d'accéder au stade suivant et d'être les premiers membres de cette nouvelle académie prête à former et encadrer nos champions sur deux roues de demain, mais surtout donner de l'espoir à toute une génération de briller un jour sur les pistes d'Europe et du Monde. Première étape, le Circuit Jules Tacheny de Mettet ce jeudi après-midi...