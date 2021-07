Plusieurs directeurs de course le répètent constamment lors des briefings destinés aux pilotes : sans eux, pas de course. Il s'agit évidemment des commissaires de piste. Lors du week-end des 24 Heures de Spa, ils sont environ 600 répartis en 31 postes de sécurité. Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe officiant au poste 1B, soit la sortie de l'épingle de la Source. C'est Loïc Clarino, 27 ans, qui nous reçoit., nous explique-t-il.

Il existe deux types de commissaires : ceux qui travaillent dans les stands pour vérifier que chaque team respecte les procédures sécuritaires et réglementaires, et ceux qui officient en bord de piste, comme c'est le cas de Loïc. "Nous brandissons les différents drapeaux, activons les panneaux lumineux, intervenons en cas de crash et notons les dépassements des limites de la piste", ajoute-t-il. "Nous sommes là par tous les temps et sur tous les meetings. Nous sommes actifs à Spa mais aussi à Zolder et à Mettet quand on nous le propose. Nous recevons fréquemment des marshals venus d'autres pays parfois très lointains comme Singapour. Et les Belges vont parfois sur des meetings étrangers comme les 24 Heures du Mans. En soi, la communauté des commissaires de piste est une grande famille."

Pour rejoindre l'équipe des hommes et femmes en orange fluo, on rentre carrément comme dans un moulin. "Il faut s'inscrire sur le site des commissaires reconnu par le RACB. Il n'y a pas de formation particulière. Quand un nouveau arrive, les anciens lui apprennent le métier sur le tas". Bien entendu, travailler en bord de piste ne se prend pas à la légère. "Tous ceux qui sont là le sont uniquement par passion. Nous ne sommes pas rémunérés pour travailler. Bien entendu, nous sommes exposés au danger malgré toutes les procédures mises en place pour nous protéger un maximum. Des commissaires ont perdu la vie par le passé. On doit intervenir sur des accidents parfois graves et on ne voit pas que de belles choses. On vit inévitablement des moments forts. Si on n'accepte pas les risques, alors autant rester chez soi."

La relation avec la direction de course et les organisateurs des meetings varie de surcroît. "Laurent Voogt, le directeur de course de la VW Fun Cup, et Edoardo Freitas, le directeur de course du WEC/ELMS, ont été eux-mêmes commissaires et ils sont très respectueux et reconnaissants vis-à-vis de notre travail. D'autres sont moins amicaux envers nous. Ils sont du genre 'Moins je vous vois, mieux je me porte'. Par ailleurs, les procédures différent parfois. Par exemple, Laurent Voogt nous demande d'intervenir sur-le-champ et sans hésiter en cas d'accident tandis que d'autres nous demandent d'attendre leur feu vert avant de passer à l'action".

En tant que commissaire, Loïc garde en souvenir deux moments forts. "J'étais au sommet du Raidillon quand Anthoine Hubert a eu son accident fatal en F2 lors du GP de Belgique 2019. Je faisais partie de ceux qui sont intervenus pour lui porter secours dans les moments qui ont suivi le crash. C'est un moment qui marque car vous avez la Mort juste devant vous. Nous avons été très touchés et nous avons envoyé des fleurs à Nathalie, la maman d'Anthoine. Mon deuxième souvenir est également un accident mais il a connu une issue bien plus heureuse : le crash de Fernando Alonso au départ du Grand Prix en 2018. Je l'ai aidé à sortir de sa McLaren. L'intervention s'est bien passée et nous avons reçu publiquement les remerciements de Charlie Whiting, le mythique directeur de course de la F1."

Que vous soyez dans les tribunes ou derrière votre écran, n'hésitez pas à encourager les commissaires en action ce week-end à Spa-Francorchamps, comme sur tous les autres meetings de l'année. On le rappelle : sans eux, pas de course.