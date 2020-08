Si le premier semestre 2020 s’était déroulé normalement, la VW Fun Cup aurait dû reprendre à la mi-mars, à Mettet. C’est avec un retard de cinq mois sur le planning que la saison 2020 de la série chère à Kronos Events prend enfin son envol ce week-end sur le circuit de Zolder pour une course de 8 heures. Les Coccinelles de compétition auront droit à un calendrier en cinq escales avec l’anneau limbourgeois mais aussi Zandvoort, l’Alsace, Spa-Francorchamps et Portimao (Portugal). Initialement, les bêtes à bon dieu motorisées devaient accomplir 73 heures de course en 2020, en tout et pour tout. Elles ne feront que 44 h 30. On vous le dit, le coronavirus est passé par là…

