C'était devenu un secret de polichinelle. C'est désormais officiel. Lamborghini sera la onzième marque présente avec un prototype de type Hypercar (LMDh) en 2024. Les Lamborghini officielles qui n'ont pas encore communiqué l'équipe qui les représentera ni le châssis qui sera utilisé (Ligier?) participeront au WEC (Championnat du Monde d'Endurance) et au championnat américain IMSA.

« Ce passage à l’échelon supérieur des voitures de sport marque une étape importante pour notre entreprise », a déclaré le patron de Lamborghini Stephan Winkelmann. « Nous allons nous mesurer aux meilleurs sur les circuits les plus exigeants. D’une part, cela donnera encore plus de visibilité à notre programme de sport automobile, qui connaît un grand succès, mais cela nous permettra également de tester les technologies de demain : nos prototypes LMDh deviendront un sophistiqué laboratoire ouvert pour démontrer notre savoir faire et développer notre technologie."

Onzième marque à s'engager officiellement pour le futur de l'endurance, Lambo rejoint donc Toyota, Peugeot, Glickenhaus, Porsche, BMW, Vanwall (Kollès), Ferrari, Acura, Alpine et Cadillac.