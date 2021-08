Jusqu'à la tombée de la nuit, il s'agissait de la Porsche 911 RSR la mieux classée dans la catégorie GTE-Pro. Laurens Vanthoor et son comparse néo-zélandais Earl Bamber ont réalisé un superbe début de course aux 24 Heures du Mans sur la monture du WeatherTech Racing, occupant provisoirement la troisième place de la classe. Ils devaient cependant composer avec leur équipier-mécène américain Cooper MacNeil, nettement moins rapide qu'eux.

Non seulement la 911 n°79 voyait ses chances de podium s'amenuiser au fil des heures mais en plus, MacNeil finissait par perdre le fil de la bonne trajectoire au virage Ford au coeur de la nuit. Les dégâts étaient trop importants et l'équipe recevant le soutien technique de Proton Competition devait baisser pavillon.

Contraint à l'abandon comme son petit frère Dries qui devra renoncer quelques heures plus tard, Laurens ne réitérera donc pas sa victoire de 2018 décrochée avec Kévin Estre et Michael Christensen sur une machine officielle. "Le Mans est malheureusement terminé pour nous", confirmait le Limbourgeois. "L'accident de Cooper a causé des dommages au châssis. Tenter de réparer n'aurait servi à rien. Nous avons bataillé dur, la voiture était géniale mais cela ne devait visiblement pas bien se passer pour nous. Ce n'est pas notre course."

L'aîné des Vanthoor tirait néanmoins du positif de cette édition 2021, lui qui s'est montré à plusieurs reprises le plus rapide des Porschistes pendant les essais. "J'ai apprécié chaque tour réalisé au volant de cette 911", ajoute-t-il. "Je me sentais vraiment bien dans la voiture. Je préfère retenir cela car chaque tour accompli au Mans n'est que du bonus. Je veux revenir en 2022. Au revoir !"

Après cette incartade sarthoise, Laurens reprendra sa saison en Amérique du Nord, en IMSA, le week-end du 12 septembre à Laguna Seca (Californie).