Laurens Vanthoor confirmé comme pilote Porsche dans le programme LMDh Moteurs Olivier de Wilde Le pilote de Zolder pilotera la 963 LMDh l'an prochain en WEC © Porsche

Comme il nous l'avait annoncé au Mans, c'est à l'occasion du Goodwood Festival que Porsche a officialisé les noms des huit pilotes qui représenteront officiellement la marque l'an prochain pour son retour dans la catégorie reine de l'endurance, tant en WEC (avec les 24H du Mans comme épreuve phare) qu'en IMSA avec le team américain Penske et la nouvelle Porsche 963 LMDh. Dane Cameron et Felipe Nasr avaient déjà été dévoilés. On a eu aujourd'hui la confirmation des six autres pilotes à savoir notre compatriote Laurens Vanthoor (il disputera le WEC et donc les 24H du Mans), l'Allemand de Nivelles André Lotterer, seule rescapé de l'ancien programme Porsche LMP1 qui pourra ainsi viser une quatrième victoire au Mans, et les pilotes issus de la Porsche GTE Michael Christensen, Kevin Estre, Matt Campbell et Matthieu Jaminet.