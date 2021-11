Il va faire du bien, celui-là ! Laurens Vanthoor s'est vengé avec maestria de sa mauvaise saison 2020 en empochant le titre dans la catégorie GTD en IMSA SportsCars. C'est le deuxième titre de l'enfant de Zolder après celui glané en 2019 avec l'écurie officielle Porsche dans la classe GTLM. Associé à Zac Robichon sur une Porsche 911 GT3-R alignée par Pfaff Motorsports, le Limbourgeois se voit bien récompensé, lui qui a effectué une deuxième partie de campagne très forte en alignant podiums et victoires.

La course de Petit Le Mans, finale de la saison, fut particulièrement musclée avec de nombreux accidents dont un très gros carambolage impliquant plusieurs voitures. Laurens et son équipier canadien parvenaient à éviter les embuches pour se battre en fin d'épreuve avec l'Aston Martin Vantage GT3 pilotée par le pilote officiel Ross Gunn.

Ce dernier avait finalement le dernier mot, Vanthoor n'échouant qu'à quelques secondes de la victoire. Mais les ennuis rencontrés par les ennuis de la Lamborghini Huracan du Paul Miller Racing pilotée par le duo Snow-Sellers a bien aidé l'équipage belgo-canadien à s'assurer la couronne. Champagne donc pour Laurens qui a assurément marqué des points supplémentaires auprès de Porsche. On notera la 5ème place de Jan Heylen sur la Porsche 911 GT3-R n°16 Wright Motorsport qu'il partageait avec Trent Hindman et Patrick Long.

Dans les autres catégories, c'est la Mazda de Harry Tincknell, Oliver Jarvis et Jonathan Bomarito qui décrochait la victoire au général et le titre en DPi à l'issue d'une course aussi dramatique que rocambolesque. La Nippone s'impose devant la Cadillac Whelen Racing n°31 de Nasr-Derani-Conway et l'Acura WTR n°10 de Taylor-Albuquerque-Rossi. WeatherTech Racing décroche un plantureux doublé en GTLM avec la victoire de la Porsche 911 RSR n°79 de MacNeil-Jaminet-Campbell devant la n°97 de Estre-Christensen-Makowiecki.