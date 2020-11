Laurens Vanthoor ému avant les 12H de Sebring : "Triste que mon programme de rêve s'arrête" Moteurs Martin Businaro © Porsche

Les meilleures choses ont une fin. Les 12 Heures de Sebring marquent la finale 2020 du championnat IMSA. Mais l’ambiance sera lourde chez Porsche. Présent officiellement outre-Atlantique dès la fusion entre l’ALMS et le Grand-Am en 2014, le constructeur de Zuffenhausen quittera la série dans la nuit de samedi à dimanche, après l’arrivée du tour d’horloge floridien. Laurens Vanthoor ne cache pas son chagrin, lui qui a rejoint le Nouveau Continent en 2017 pour aller vivre l’ American Way of Life. « Je suis très ému d’être à Sebring ce week-end », commente le Limbourgeois. « Me dire que le plus beau programme sportif de ma carrière est sur le point de s’arrêter me rend très triste. Avoir été pilote officiel Porsche en Amérique est quelque chose qui me rend très fier ».