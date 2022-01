Ceux qui ont pris la peine de regarder les dernières minutes des 24 Heures de Daytona ont assisté à un grand moment de sport automobile. Deux pilotes officiels Porsche de renom, le Français Mathieu Jaminet et notre Laurens Vanthoor national, se sont livré une lutte sans merci pour la victoire dans la catégorie GTD Pro. Les deux Porschistes ont constamment évolué sur le fil du rasoir, ne lâchant pas le moindre centimètre de terrain. Les deux 911 GT3-R ont même fait l'une ou l'autre incursion dans l'herbe. A plusieurs reprises, cela aurait très bien pu se finir par un double K.O mais la maestria des deux garçons en a impressionné plus d'un.

En tête à l'entame du dernier tour, Laurens (n°2 KCMG) se faisait déborder par Jaminet (n°9 Pfaff Motorsports) dans l'infield du circuit de Daytona. Larry jouait son va-tout à quelques hectomètres de l'arrivée à l'entame de la chicane Le Mans. Mais les deux Porsche se touchaient, faisaient un passage par le gazon et Vanthoor se retrouvait en tête-à-queue. Tandis que Jaminet se laissait glisser vers l'arrivée, Laurens parvenait à terminer en troisième position, dépassé in extremis par la Ferrari Risi Competizione d'Alessandro Pier Guidi.

Laurens l'a reconnu lui-même après l'arrivée. Dans son tour de décélération, des larmes de tristesse lui sont venues. Bien qu'il soit toujours écoeuré d'avoir loupé la victoire pour si peu, l'enfant prodige de Zolder n'éprouve aucun sentiment de colère ou de rancoeur. C'était un beau moment de sport automobile, comme il a tenu à le rappeler dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

"Je suppose que tout le monde a vu le résultat des 24 Heures de Daytona", commente Vanthoor. "Oui, je suis toujours totalement dégoûté. J'ai dû aller chercher au plus profond de moi lors de cet ultime relais et j'ai essayé tout ce que je pouvais, mais malheureusement, cela n'a pas suffi. Le film continue de jouer dans ma tête mais il n'y a pas de bouton de rembobinage. Une victoire est la seule et unique chose que nous voulons. Terminer deuxième est déjà une défaite. C'est avec cette approche que nous courons".

Les opportunités de gagner des grandes courses comme Daytona ne se présentent pas très souvent, alors quand c'est le cas, vous devez tout mettre en jeu", précise-t-il. "La bataille que j'ai eue avec Mathieu fut exceptionnelle. Je n'éprouve absolument aucune rancune. Notre pilotage était musclé. Mais les deux avec 100% de passion. La seule chose qui me réjouit aujourd'hui est de lire tous les commentaires des fans de course du monde entier, célébrant notre duel et le décrivant comme l'un des meilleurs de tous les temps. Félicitations Mathieu, ses équipiers et au team de la Porsche n°9. Ce fut un honneur".

Ce dimanche 29 janvier 2022, aussi bien Laurens Vanthoor que Mathieu Jaminet ont marqué des points précieux aux yeux des observateurs du monde entier. On espère que leur duel homérique fera réfléchir Porsche en vue d'une promotion flatteuse pour eux à l'horizon 2023.