Laurens Vanthoor peut dire adieu à une deuxième victoire en GTE-Pro aux 24 Heures du Mans. Porsche Team a révélé les équipages des deux 911 RSR officielles qui disputeront le WEC ainsi que la classique sarthoise. Sur la n°91, on retrouvera Richard Lietz et Giamaria Bruni à temps plein tandis que Fred Makowiecki viendra les épauler à Portimao et au Mans. Sur la n°92, Kévin Estre et Neel Jani seront de service avec Michael Christensen en back-up. Bref, exit Vanthoor des équipages d'usine pour cette année.

A moins de compléter l'équipage d'une des Porsche inscrites en GTE-Am, la dernière solution qui reste à Vanthoor pour courir malgré tout en GTE-Pro est de prendre le volant de la 911 RSR engagée par le WeatherTech Racing, avec Proton Competition à la technique. Mais les chances de victoire de notre Limbourgeois d'Amérique seraient très minces puisqu'il devrait faire équipe avec le pilote semi-professionnel Cooper MacNeil, classé Silver par la FIA.

Il n'est jamais bon d'être "rétrogradé" par un constructeur. On espère pour Laurens qu'il s'agira simplement de reculer pour mieux sauter, et que Zuffenhausen pensera à lui au moment de constituer ses line-ups pour ses programmes avec la future LMDh.