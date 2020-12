Souvenez-vous: le 17 novembre, nous vous révélions que nous avions eu écho de source très sûre que Porsche réduirait sérieusement la voilure en 2021 avec l'arrêt total de son programme officiel en GTE-Pro et une vague de licenciements importante qui aurait concerné une vingtaine de pilotes . Heureusement, lors de sa "Night of Champions", le constructeur allemand a rassuré l'assemblée et gardera une implication significative en Grand Tourisme. Point de grande purge, donc. Ouf...

Si le programme officiel en IMSA n'est pas reconduit, deux 911 RSR engagées par Porsche GT Team seront de la partie en WEC. Les machines de Zuffenhausen continueront donc à croiser le fer avec les Aston Martin et les Ferrari, ainsi qu'avec les Corvette lors des 24 Heures du Mans. Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Kévin Estre et Michael Christensen seront les quatre titulaires à temps plein, le nom des troisièmes hommes pour Le Mans devant encore être annoncé.

Laurens Vanthoor conservera la casquette de pilote officiel en 2021. Si la totalité du programme du Limbourgeois n'est pas encore connue, il est déjà acquis qu'on verra Larry en IMSA dans la catégorie GTD sur une 911 GT3-R engagée par l'écurie Pfaff. Patrick Long et Earl Bamber séviront aussi aux States. "J'aime rouler aux USA et je suis heureux de pouvoir continuer à rouler dans un bon contexte et un chouette championnat", nous avait déclaré Vanthoor il y a quelques semaines. "Pour moi, c'est une sorte d'investissement sur l'avenir dans une période de transition pour Porsche". Un avenir qui se nomme LMDh pour le tout frais médaillé de bronze de l'Intercontinental GT Challenge ?

Porsche a néanmoins fait le tri parmi ses pilotes officiels. La liste passe à 14 pilotes d'usine, soit environ 25% de moins qu'en 2020. Nick Tandy, Earl Bamber, Patrick Pilet, Michael Christensen, Sven Müller et Dirk Werner n'ont pas été reconduits. Certains ont déjà signé avec la concurrence, comme Tandy avec Corvette, tandis que d'autres tels que Bamber ou Christensen rouleront toujours sur des 911 dans divers championnats grâce au concours d'écuries clientes. Porsche a ajouté que quasiment tous étaient assurés de courir aux 24 Heures du Nürburgring au mois de juin.

Enfin, de gros objectifs sont placés sur le programme en Formula E où les monoplaces 99X devront plus souvent se battre aux avant-postes. Pascal Wehrlein et l'Allemand de Nivelles André Lotterer auront tous les espoirs de la marque sur leurs épaules tandis que Neel Jani et Simona de Silvestro seront les réservistes.

Pas encore d'officialisation en revanche du programme LMDh que Porsche étudie actuellement. Une annonce aura-t-elle lieu lors de la semaine mancelle à la mi-juin, voire avant ?

La liste complète des officiels Porsche: Gianmaria Bruni (Ira), Matt Campbell (Aus), Romain Dumas (Fra), Kévin Estre (Fra), Mathieu Jaminet (Fra), Neel Jani (Sui), Richard Lietz (Aut), Patrick Long (USA), André Lotterer (All), Frédéric Makowiecki (Fra), Thomas Preining (Aut), Simona de Silvestro (Sui), Laurens Vanthoor (Bel), Pascal Wehrlein (All) + Julien Andlauer (Fra, Young Professionnal) et Ayhancan Güven (Tur, Junior).