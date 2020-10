Parmi les favoris, le pilote officiel Porsche veut oublier ses déboires du Mans et de l’IMSA.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Laurens Vanthoor. Après une victoire en GTE-Pro au Mans en 2018 et le titre décroché en GT en Imsa l’an dernier, le pilote officiel Porsche vit une saison de misère. Entre abandons, accrochage et forfait aux États-Unis où il sait déjà qu’il ne conservera pas sa couronne, voiture non compétitive et non fiable aux 24H du Mans et annonce de la fin du programme Porsche en IMSA en 2021, le Limbourgeois accumule les contre-performances et les mauvaises nouvelles.