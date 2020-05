Le DTM à nouveau reporté en octobre ?

Tout se remet doucement et définitivement on espère en place au niveau des calendriers belges et internationaux du Circuit Zolder.

Contacté par nos soins ce matin, le directeur Sven Pribylla nous a confirmé deux choses : Tout d'abord, que le DTM 2020 passera bien par Zolder. « Je ne peux pas encore vous confirmer la date car j'attends la signature de notre nouveau contrat, aujourd'hui ou demain. »

Selon certaines sources, le DTM souhaiterait disputer ses premières courses à huis clos uniquement sur le territoire allemand en juillet et août. Déjà reportée une première fois aux 8 et 9 août, la manche belge pourrait à nouveau être remise, cette fois en octobre, soit (le plus probable) le week-end du 11 à la place du Zolder Fun Festival officiellement avancé aux 22 et 23 août, soit pour la finale du 18 octobre. Réponse définitive dans les heures à venir...

L'autre info concerne le Belcar, notre championnat de Belgique d'endurance qui devait initialement débuter dans le cadre du DTM début août mais pourrait voir à nouveau son calendrier remanié. « On attend que tout se remette en place pour publier la dernière version du calendrier. La seule chose que je peux vous confirmer est qu'il y aura bien quatre courses comme prévu avant la finale des 24H de Zolder les 7 et 8 novembre. »

Avec toujours un rendez-vous à Francorchamps ? « Il est très difficile de retrouver une date à Spa. On espère toujours pouvoir trouver une solution. » La seule possibilité aujourd'hui serait le Racing Festival, mais il n'est pas certain à l'heure actuelle que cet événement cher à Pierre Delettre pourra bien avoir lieu.