Il n'y aura pas que Stoffel Vandoorne, Laurens Vanthoor et Maxime Martin ne seront pas les seuls Belges à se produire sur le circuit de la Sarthe lors de la sacro-sainte semaine des 24 Heures du Mans dans un mois. Il y aura aussi Nigel Bailly. Membre de la Filière Frédéric Sausset dont l'objectif est d'aligner un équipage 100% P.M.R au départ de la classique mancelle en 2020, cet Hennuyer paraplégique disputera le Road to Le Mans.

Une épreuve de 2x 55 minutes réunissant des LMP3 et des GT3 confiées à des équipages Pro-Am ou Am appelés à faire Le Mans dans le futur. Celui qui court également en BGDC fera équipe avec ses équipiers habituels, à savoir Takuma Aoki (Japon) et Snoussi Ben Moussa (France). Les trois pilotes seront engagés sur la Ligier-Nissan LMP3 n°84.

"L’intégration de la différence se poursuit dans le sport automobile de haut niveau qui, je le rappelle, reste l’un des rares sports à permettre à des personnes en situation de handicap de se confronter aux valides.", commente Frédéric Sausset, pilote quadri-amputé qui avait disputé les 24 Heures en 2016 et cheville-ouvrière du projet. "C’est pour moi une immense fierté d’être à la tête de la première structure au monde à permettre à des pilotes de haut niveau issus du handicap de participer à de telles compétitions, au milieu des meilleurs pilotes de la planète. La Filière Frédéric SAUSSET by SRT41 suit parfaitement l’objectif qui avait été fixé après notre exploit de 2016, je tiens particulièrement à remercier Pierre Fillon, Vincent Beaumesnil et Gérard Neveu d’avoir cru en nous. A nous maintenant de ne pas les décevoir, et rendez-vous durant la folle semaine du Mans 2019 avec notre #84"

Les deux courses du Road to Le Mans auront lieu le jeudi 13 juin de 17h30 à 18h25 et le samedi 15 juin de 11h20 à 12h25, moins de 3 heures avant le coup d'envoi des 24 Heures du Mans. D'ici là, bon vent à Nigel qui dispute également l'Ultimate Cup cette saison.