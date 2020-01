C’est parti pour le Dakar 2020 ! Après deux journées de vérifications à Jeddah et le départ cérémonial, les choses sérieuses commencent. Tracé sur 7 800 kilomètres et décliné en 12 étapes et 1 journée de repos, le parcours de l’épreuve comptera pas moins de 5 000 kilomètres en course, dont 75 % de pur désert. Petite analyse avec David Castera, le nouveau patron de l’épreuve.

L’étape d’ouverture n’a rien d’une partie de plaisir puisqu’elle constitue un condensé de l’ensemble des éléments de cette édition : "de la vitesse, de la difficulté, des dunes et de la roche", lance Castera.

(...)