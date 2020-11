Nombreux sont ceux qui se tournent vers les dates des 12 et 13 décembre. C'est en effet à ce week-end-là qu'est programmé le Spa Rally. L'épreuve de DG Sport servira de finale à suspense puisque une double attribution de points sera administrée aux protagonistes. Encore faut-il que ce satané Covid lâche quelque peu les baskets de tout le monde d'ici là. Si le Spa Rally était contraint à l'annulation, il n'y aura tout simplement aucun champion de Belgique des rallyes déclaré en 2020. A quoi bon annoncer des champions au bout de seulement deux manches ? C'est ce que souligne le communiqué du Belgian Rally Championship que nous vous livrons

"Le retour en force du coronavirus a pour la deuxième fois mis en grande partie à l’arrêt la vie sociale et la pratique du sport dans notre pays. Après une reprise du Jobfixers Belgian Rally Championship placée sous le signe de l’espoir début octobre à l’Aarova Rally, les organisateurs du Renties Ypres Rally Belgium ont dû la semaine dernière malheureusement jeter le gant. Le Rallye du Condroz étant annulé, le Spa Rally sera crucial pour le Championnat de Belgique des Rallyes. C’est la décision prise par le RACB Sport et le promoteur du Jobfixers BRC.

Le promoteur du Jobfixers BRC et le RACB Sport ont toujours soutenu les organisateurs voulant maintenir leur épreuve et continueront à le faire. Naturellement dans le respect des mesures sanitaires liées au Covid19 et d’une manière socialement acceptable. Si le Spa Rally peut se dérouler, vu l’évolution de la crise sanitaire, l’organisateur – qui a récemment dû annuler le South Belgian Rally – mérite un maximum de soutien.

À la condition que le Spa Rally puisse se disputer, exceptionnellement des points seront attribués à deux reprises : une première fois après la première journée de course, le samedi 12 décembre, et une seconde fois le dimanche soir. Les participants pourront ainsi additionner 4 résultats en vue du Jobfixers Belgian Rally Championship 2020.

Si la crise sanitaire ne permet pas la mise sur pied du Spa Rally, un nombre insuffisant d’épreuves auront été disputées pour règlementairement attribuer les titres belges.

« Nous faisons tout pour maintenir le championnat, mais cela dépendra naturellement de l’évolution de la crise sanitaire », explique le promoteur, Chris Courteyn. « Nous sommes en tout cas déjà penchés sur le Championnat de Belgique des Rallyes 2021. Nous annoncerons rapidement les premiers plans et le calendrier de la compétition. »"