Le vice-champion de F4 française sévira à Monaco, Spa-Francorchamps ou encore Abou Dhabi avec l'écurie italienne JD Motorsport.

Ce mercredi 27 décembre, jour de son numéro de course attitré, Ugo de Wilde a déballé un superbe cadeau de Noël. Le jeune Bruxellois de 16 ans passera en effet à l'échelon supérieur en 2019: l'Eurocup Formule Renault (qui a désormais le statut de F3 régionale, ndlr) après deux saisons fructueuses en Championnat de France de Formule 4. Un championnat qui a vu passer la majeure partie des pilotes de F1 actuels et dans lequel il va dompter une monoplace équipée du moteur 1,8L turbo de la bouillante Renault Mégane RS.

"Je suis ravi de pouvoir annoncer aujourd'hui que je poursuivrai mon ascension en monoplace dans une compétition existant depuis 1971", indique Ugo de Wilde. "Cette monoplace est magnifique et très virile à piloter. Le Halo ne gêne pas du tout la visibilité. Il faut juste faire un peu de gymnastique pour entrer et sortir du baquet. Quant aux performances, grâce à un moteur turbo développant 270 chevaux, elles se situent entre une Renault 2 litres et une F3 traditionnelle. Cela devrait tourner aux alentours des 2'13 sur Francorchamps, soit plus vite qu'une GT3, avec une vitesse de pointe de l'ordre de 260 km/h."

Dans ce championnat au losange où il affrontera d'autres jeunes pilotes pétris de talent, Ugo a choisi de porter son dévolu sur l'écurie italienne JD Motorsport. Une formation qui a été choisie après avoir pris en compte pas moins de 17 critères de sélection.

"Le feeling avec tous les membres du team a directement été bon", ajoute-t-il. "JD fait partie des teams piliers de l'Eurocup depuis plus d'une vingtaine d'années. Ils ont des excellentes relations avec la Tatuus et Renault Sport. Ce sont des vrais racers mais aussi des personnes très humaines qui veulent gagner des courses et monter sur les podiums. Une confiance réciproque s'est vite installée. Je m'y sens déjà bien. L'an dernier, l'Italien Colombo issu comme moi de la F4 a signé deux poles (dont une à Spa) et plusieurs podiums avec JD avant de finir 6e du championnat pour sa première saison."

La concurrence promet d'être féroce face à plusieurs jeunes qu'il fréquente déjà depuis plusieurs années. Il sera réellement confronté à ses adversaires lors des premiers essais collectifs qui auront lieu sur le circuit de Magny-Cours début mars.

"Aujourd'hui, je sais juste que je retrouverai quelques redoublants comme Victor Martins et Oscar Piastri que je connais bien, certainement Lorenzo Colombo et Aleksander Smolyar, mais aussi mon rival de l'an dernier, le Brésilien Caïo Collet. Pour mettre un maximum de chances de mon côté, je pourrai toujours compter sur les conseils de mon coach Benoît Rousset que je rejoindrai au Mans. Je viens en effet d'être accepté au Lycée Privé Général et Technologique de l'Auto Sport Academy, un sport-études spécialement conçu pour les pilotes où je retrouverai plusieurs espoirs français, le Chinois Yifé Yé ou Oliver Solberg. Cela me permettra de concilier plus facilement l'école, l'entraînement physique et mon programme d'essais et de courses."

Et Ugo de conclure..."Je voudrais remercier tous mes partenaires, tous les gens (tous ne sont pas sur la voiture mais ils se reconnaîtront) qui croient en moi et ont consenti un gros effort pour me permettre de franchir un pas supplémentaire vers mon objectif suprême. Je ferai tout pour ne pas les décevoir. Je veux aussi tirer un gros coup de chapeau à ma famille me supportant à fond dans ce sacré défi. Sans eux non plus, je ne serais pas là."