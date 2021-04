Les organisateurs de la Formula E ont dévoilé ce matin le nouveau calendrier remanié de la saison 2021.

Après les deux rendez-vous de Valencia du week-end prochain et la course unique de Monaco le 8 mai, on doublera les épreuves à Mexico les 19 et 20 juin, à New York les 11 et 12 juillet, à Londres les 24 et 25 juillet avant les finales dans le triste cadre de l'aéroport militaire de Berlin les 14 et 15 août.