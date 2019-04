Avec l’ePrix de Paris, la Formula E version 2018-2019 entre dans sa dernière ligne droite. Toujours situé aux Invalides, l’étriqué tracé lutécien promet d’offrir pas mal de moments chauds avec le bond en avant des nouvelles monoplaces en matière de performance.

La Ville de Lumière doit être le théâtre du retour aux avant-postes des Mahindra. Chahutées en qualifications en figurant à chaque fois dans le mauvais groupe, les monoplaces indiennes sont intrinsèquement les meilleures voitures du plateau. Un bon résultat parisien serait l’occasion pour Jérôme d’Ambrosio, frêle leader au championnat, d’enfin prendre ses distances avec ses rivaux. "Il y a un an, nous étions à la rue", commente-t-on chez Mahindra, 17e puis 9e des séances libres. "Nous sommes beaucoup plus confiants pour ce week-end et nos pilotes peuvent se battre aux avant-postes. Il faudra plus que jamais avoir de bonne qualifications car il n'est pas facile de dépasser à Paris. Avec le format de qualifications révisé, nous avons nos chances."

De bon résultat, il en sera aussi question pour Stoffel Vandoorne, 3e à Rome après que la HWA ait enfin démontré qu’elle pouvait enfin finir une course. "C'était fantastique de débuter la tournée européenne par un podium", souligne le Courtraisien, 14e et 10e ce matin. "Je suis confiant quant à nos chances de jouer les avant-postes pour le reste de la saison. Mais nous sommes toujours dépendants de la fiabilité encore aléatoire de nos monoplaces. Comme à notre habitude, nous abordons Paris en repartant à zéro. En soi, je dirais que nous allons d'abord essayer de boucler autant de tours que possible. Après, on verra..."

A moins que l’Allemand de Nivelles André Lotterer n’offre un succès à domicile à DS Techeetah. Après avoir loupé de peu la victoire à Rome, Dédé est remonté comme un coucou pour enfin conjurer le sort. Ce matin, le triple vainqueur des 24 Heures du Mans a signé le meilleur temps puis le 4e chrono à l'issue des deux séances d'essais libres. De bon augure pour la suite... "Nous jouons régulièrement aux avant-postes, mais nous sommes surtout concentrés sur le long terme. Je veux gagner et j’espère que ça viendra… Mais le championnat est encore long et il faut être intelligent. Je suis impatient de rouler à Paris, car c’est un peu notre seconde course à domicile et j’ai hâte de retrouver cette ville si spéciale."

Les qualifications auront lieu de 11h45 à 12h50 tandis que la course débutera à 16h pétantes. Il est toujours possible d'aider Jérôme, Stoffel et André à décrocher un Fan Boost en se rendant sur le site de la Formula E. Allez les gars !