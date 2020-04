Malgré le retrait de son sponsor principal, le champion assure sa présence au départ d'au moins deux autres épreuves en 2020

Le retrait de son principal partenaire, le groupe San Mazuin, pour cette saison a certainement dû être un choc. Tout comme sa surprenante communication à laquelle le RACB a directement réagi. En se désengageant, ce qui est compréhensible vu la crise que nous traversons, Mr Mazuin réclamait l'annulation pure et simple et du championnat. Ce qui ne sera pas le cas a rassuré la fédération.

Plusieurs rallyes restent programmés. Le premier à Ypres fin juin. Spa a déjà été reporté en décembre, tandis que les dates de l'Omloop (septembre) de l'East Belgian (fin septembre) et du Rallye du Condroz (début novembre) ne devraient pas poser problème. Voilà qui nous ferait déjà un championnat sur six épreuves, ce que beaucoup réclament en fait depuis plusieurs années pour des raisons principalement économiques.

Malgré la « grosse sortie » de son sponsor, Adrian Fernémont, troisième rappelons-le de la première manche disputée au Haspengouw (remportée par Ghislain de Mevius déjà assuré de rester en tête du championnat durant quatre mois), n'a pas fait une croix sur sa saison 2020 pour autant.

"Je comprends très bien la décision du Groupe Mazuin, mais je ne vais pas arrêter de rouler pour autant, » affirme le Namurois. «Je serai, au moins, au départ du Condroz et de l'East Belgian. J'envisage aussi des participations à Spa et au Wallonie si ce dernier retrouve une date dans le calendrier."

Plus question dans ces conditions de défendre son titre bien sûr, mais bien de garder un certain rythme afin de préparer son retour pour une saison complète en 2021.

Il reste maintenant aux instances dirigeantes, une fois que le nombre de rallyes assurés en 2020 sera connu, à repréciser quel sera le nombre de résultats comptabilisé pour l'attribution de la couronne. Cinq sur six, six sur sept ? Tous les résultats compteront-ils (ce qui exclurait quasi déjà les malheureux ou absents de Landen) ? A situation exceptionnelle, on attend aussi une décision exceptionnelle. Et un joker semble plus que jamais nécessaire.