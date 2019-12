Sortant d'une excellente saison 2019 où il aura manqué le titre de champion de Belgique des rallyes pour pas grand-chose, Sébastien Bedoret continuera évidemment à recevoir le soutien de Skoda Belgique. Le jeune poulain de Freddy Loix sera à nouveau de la partie en BRC où il tentera de succéder à Adrian Fernémont au palmarès. Toujours copiloté par Thomas Walbrecq, Sébastien sera présent en Belgique à sept reprises, au moins. Une huitième épreuve est en cours d'évaluation.

En plus de ce programme national, Bedoret se frottera à l'élite mondiale à deux reprises puisqu'il sera engagé aux rallyes d'Allemagne et de Sardaigne dans la catégorie WRC3. "L’objectif principal pour l’importateur ŠKODA, c’est clairement de jouer le titre de Champion de Belgique en 2020", explique Sébastien. "Mais ŠKODA veut aussi nous aider à sortir des frontières. Avec le soutien de tous nos partenaires, nous disputerons ainsi deux épreuves mondiales : le Deutschland Rally, auquel je participerai pour la troisième fois et où l’objectif sera de démontrer notre pointe de vitesse, et le Rallye de Sardaigne, qui constituera donc ma première épreuve du WRC sur la terre. Plutôt que de disputer le Rallye de Monte-Carlo, nous avons décidé d’utiliser le budget pour accélérer mon apprentissage de la terre. Cela passera par un stage spécifique sur cette surface et deux épreuves de préparation avant la Sardaigne. Plus que jamais, Freddy Loix sera à nos côtés et il nous fera partager son immense expérience. Il sera un acteur majeur d’une formation intensive qui débutera dès le début de la saison. Notre seul objectif sur la terre sera d’apprendre un maximum et d’accumuler des kilomètres afin de pouvoir nous montrer performants en 2021."

En tout et pour tout, le protégé de Raphaël Venant disputera plus de dix rallyes l'an prochain. Bon vent, Seb et Thomas !