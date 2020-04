Organisateur du championnat de nos voisins néerlandais, le Board Section Rally a pris la décision radicale, en consultation avec la fédération néerlandaise du sport automobile (KNAF), d'annuler purement et simplement le championnat 2020 des épreuves routières. C'est une première même si on peut craindre que le championnat de Formula E ne repartira pas non plus et que Antonio Felix Da Costa sera sacré champion 2019-2020 après les trois épreuves courues.

Le BSR a fait savoir que même si certaines compétitions pourraient reprendre à partir du 1er juin et même s'il n'y aurait à priori pas d'interdiction formelle d'organiser l'une ou l'autre épreuve sur le territoire, celles-ci auraient lieu hors-championnat.

Chez nous, après les annulations et/ou reports de déjà quatre épreuves, le Rallye d'Ypres est pour l'instant maintenu fin juin, tandis que le Spa Rally, première victime de la crise du Coronavirus, a déjà retrouvé une date en décembre.

Le retour d'un Grand Prix des Pays-Bas de F1 prévu début mai a déjà été reporté et d'après Jan Lammers, ancien pilote oeuvrant à l'organisation, pourrait ne pas avoir lieu du tout non plus en 2020 sur le circuit de Zandvoort où le GT World Challenge a programmé le premier meeting de son calendrier très provisoire, fin juin.