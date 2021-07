Le Circuit de Spa-Francorchamps a également subi les forces de la nature au cours des derniers jours. Comme à d'autres endroits en Wallonie mais aussi en Allemagne et aux Pays-Bas, les fortes précipitations ont durement touché le circuit ardennais. Le tunnel de Ster passant sous la piste était totalement inondé, des torrents se sont formés à certains endroits tandis que, plus spectaculaire, la route de liaison permettant d'atteindre le paddock depuis Blanchimont a été détruite ! Jeudi matin, Séverine Cirlande, responsable communication du circuit, indiquait que le complexe stoppait ses activités jusqu'à nouvel ordre.

Vingt-quatre heures plus tard, le Circuit communiquait ce matin sur Facebook la reprise de ses activités : "Les voitures sont de retour en piste ! Nous avons connu pas mal de dégâts et cela prendra du temps pour tout réparer et nettoyer. Toutefois, la piste en elle-même est OK et nous sommes à nouveau ouverts ! Si vous devez venir pour les activités prévues, veuillez par l'entrée située au virage de la Source."

SRO posera ses tréteaux la semaine prochaine sur le toboggan spadois pour la Speedweek réunissant notamment British GT et GT4 français. Une semaine plus tard, les 24 Heures de Spa-Francorchamps auront lieu, le week-end des 31 juillet et 1er août.