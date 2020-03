Le contraire aurait été absurde. Ce soir, le Conseil National de Sécurité a annoncé la prolongation du confinement sur le territoire belge jusqu'en 19 avril inclus. En conséquence, le Circuit de Spa-Francorchamps restera fermé jusqu'à cette date.

"Le Circuit de Spa-Francorchamps poursuit ses réunions d’évaluation et de gestion de crise et s’informe, au jour le jour, des décisions prises par les diverses instances officielles tant au niveau gouvernemental que sportif.", indique le communiqué du toboggan ardennais.

Nous travaillons toujours activement, en collaboration avec tous les intervenants concernés, à un remaniement de notre calendrier. Les mesures prises dans les divers pays ont un impact direct mais également indirect sur celui-ci, les championnats ou événements et les trackdays qui y sont prévus. Nous ne manquerons pas de vous informer, dès que possible, de tout nouveau développement.

La priorité est et doit rester, pour chacun d’entre nous, de respecter les consignes édictées et ce, dans l’intérêt de toutes et tous."

Rappelez-vous : si vous voulez retrouver le plus beau circuit du monde ainsi que tous les autres tracés et spéciales du pays, soyez prudents, respectez les recommandations officielles, évitez les contacts inutiles et restez autant que possible chez vous. Prenez également bien soin de vos proches.