Suite aux inondations exceptionnelles qui touchent la Belgique depuis plusieurs jours et qui se sont considérablement aggravées dans le périmètre du Circuit de Spa-Francorchamps la nuit dernière, des dégâts sont à déplorer, essentiellement aux infrastructures annexes du Circuit.

La route de Blanchimont, donnant accès aux paddocks s’est notamment partiellement effondrée et les tunnels Ster et Blanchimont sont impraticables.

"La piste en soi n’a pas été impactée mais ses abords ne permettent pas d’assurer la journée de trackday de ce jour dans des conditions de sécurité nécessaires au déroulement d’activités de sport moteurs : arbres menaçant de tomber, grillages de sécurité à remplacer et infrastructures digitales de la sécurité piste à remettre en fonction", explique le Circuit par l'intermédiaire de Séverine Cirlande. "Il a été décidé, en accord avec son client du jour, d’interrompre les activités du Circuit ce jeudi et ce, afin d’assurer la sécurité de toutes et tous et de remettre les infrastructures en état dans les plus brefs délais. Par ailleurs, les services de la Province ont demandé de libérer les services de secours afin d’apporter leur assistance à la population.

Les équipes du Circuit de Spa-Francorchamps sont d’ores et déjà à pied d’œuvre afin de reprendre les activités dès cette fin de semaine, et de réunir toutes les conditions de sécurité nécessaires pour les clients du Circuit.

Le Circuit de Spa-Francorchamps tient également à apporter son soutien à toutes les personnes lourdement impactées par ces inondations historiques."