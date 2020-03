Les prochaines semaines seront décidément bien moroses. Après le Circuit de Spa-Francorchamps ce matin , c'est au tour de Zolder d'annoncer une mise à l'arrêt de ses activités jusqu'au 3 avril suite aux dernières mesures prises par l'État Belge pour ralentir la pandémie de Coronavirus.

Cela signifie que tous les événements prévus jusqu'à cette date-là, dont la première manche du BGDC 2020 et les 1000km 2CV/C1, seront reportés à une date ultérieure. "A Zolder, la sécurité et la santé de nos employés, des visiteurs et des participants est notre priorité", indique le circuit limbourgeois dans un communiqué. "Nous suivons attentivement l'évolution de la situation autour du Coronavirus et appliquons les dernières mesures gouvernementales."

Le circuit situé dans les faubourgs de Hasselt communiquera sur le futur de ses activités dans les prochains jours.