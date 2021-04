En l'espace de quatre années d'exploitation, la Ford Fiesta Sprint Cup Belgium est parvenue à faire son petit nid dans le paysage des circuits belges. Il faut dire qu'il s'agit actuellement la formule de promotion sprint la plus accessible du pays. Les bagarres sont fréquentes et parfois musclées, que ça soit entre les concurrents du championnat belge ou avec ceux du championnat hollandais qui partagent la piste sans discontinuer depuis 2019 afin d'offrir des grilles de départ bien garnies.

Quatorze Fiesta ST-Line figurent sur la dernière liste des engagés. Ayant succédé à David De Saeger, Kenny Herremans (Feyaerts) a récupéré sa couronne de champion en titre et la défendra chèrement. Il faudra aussi surveiller la bagarre dans le classement Junior, l'excellent Tomas De Backer (Peerlings) repartant pour un tour face à son prédécesseur au palmarès de la série, Nathan Vanspringel (Vanspringel Motorsport).

En soi, hormis les arrivées de l'ex-pilote de monoplace Michelangelo Amendola (EJ Automotive) et Junior Planckaert (Longin by Feyaerts) ainsi que le come-back de Walter Cleynhens (Peerlings), le plateau 2021 ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de l'année écoulée. On retrouve ainsi l'inusable Philippe Huart (Peerlings) et le prometteur Milan De Laet (EJ Automotive). Les 14 participants du championnat belge seront rejoints par leurs 11 camarades de la série hollandaise où le team EJ Automotive de Jurgen Evers engagera deux voitures pour Kristoff Cox et le Polonais Nikodem Wierzbicki.

Les hostilités débuteront demain avec deux séances libres de 30 minutes chacune, suivies des qualifications qui détermineront la grille de départ à 17h35. Le départ de la Course 1 est programmé le dimanche 11 avril à 11h00, tandis que la Course 2 prendra son envol à 14h20, chaque fois pour une durée de 30 minutes. Après Zandvoort, la Fiesta Cup passera par les Spa Euro Race de Spa-Francorchamps (4-5-6 juin), le Zolder Superprix (9-10-11 juillet), Assen (6-7-8 août), le Racing Festival de Spa-Francorchamps (15-16-17 octobre) et la finale à Assen (29-30-31 octobre).