Ce week-end on aurait dû faire la fête en Belgique avec la clôture du championnat Belcar lors des 24 Heures de Zolder et surtout la traditionnelle fin du championnat de Belgique des rallyes au Condroz. La pandémie de coronavirus frappant durement notre pays en a, hélas, décidé autrement. Tout a été annulé et, comme Francorchamps depuis les 24 H, Circuit Zolder s’apprête à fermer définitivement ses portes pour 2020, l’annulation de la manche belge du WRX devant être confirmée dans la foulée de celle du WRC à Ypres.

Mais en dehors de nos frontières, le sport pro continue à tourner, à huis clos.