Si l'état de santé du Britannique en a inquiété plus d'un en l'absence de nouvelles, les informations qui ont suivi se sont montrées rassurantes : Lynn est conscient et parle. Il a néanmoins été envoyé à l'hôpital local pour des examens approfondis. Lynn attend actuellement les résultats des radiographies, le directeur de l'équipe Dilbagh Gill l'ayant rejoint.

Mais comment le Britannique a-t-il pu se retrouver en telle posture ? Il faut se tourner pour cela vers Mitch Evans. Le pilote Jaguar était en bagarre avec l'ex-protégé de Red Bull et c'est un contact entre les deux pilotes qui a provoqué l'embardée du remplaçant de Jérôme D'Ambrosio au sein de l'équipe indienne. Cité par Autosport, Evans est revenu sur le déroulement de l'accident.

"C'était un très sale accident", commente le Néo-Zélandais. "Je me bagarrais contre Alex et il s'est glissé entre le mur de sécurité et ma Jaguar. Y avait-il assez de place ? Je ne sais pas, il faudrait regarder le replay. En tous cas, je n'ai pas cherché à le tasser. Mais il a touché ma roue arrière et a décollé dans les airs comme un avion. Il était au-dessus de moi à un moment ! Ce n'était pas beau à voir."

"Je suis allé directement à son secours", poursuit Evans. "Je lui ai parlé et il allait bien. Mais il a été hospitalisé pour s'assurer qu'il n'avait rien de cassé. C'est un ami. Il s'agit pour moi d'un accident de course. Nous étions hors des points, il n'y avait aucun enjeu de toute manière..."

Autre accidenté de la journée après un gros crash en essais libres, Edoardo Mortara va bien et a pour l'instant quelques douleurs passagères. Un autre miracle a eu lieu en Arabie saoudite...