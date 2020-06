La 43e édition du Dakar aura lieu du 3 au 15 janvier 2021 en Arabie Saoudite, a annoncé jeudi ASO, organisateur de l'épreuve. Le départ et l'arrivée de l'édition 2021 se situeront à Jeddah, sur un parcours inédit.

C'est la deuxième année de suite que le Dakar fait escale en Arabie Saoudite, après être passé par l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Le parcours de l'édition 2021 a été dessiné en boucle avec départ et arrivée à Jeddah, que les concurrents les plus atteindront après avoir notamment respecté une journée de repos le 9 janvier à Ha'il, où se réunit chaque année la communauté saoudienne du rallye raid. Le tracé promet des itinéraires de spéciale inédits à 100 %.

Testée en 2020, la distribution des roadbooks immédiatement avant les spéciales sera étendue à toutes les étapes, tandis que certaines catégories seront équipées d'une version électronique.

Par ailleurs, les changements réglementaires adoptés cherchent à réduire la vitesse des véhicules et plus globalement à perfectionner encore les conditions de sécurité des concurrents. Les alertes sonores à l'approche de certaines difficultés, la définition de « slow zones », la réduction du nombre de pneus pour les motards ou le port obligatoire de gilets à airbags intégrés, contribueront entre autres à réduire les risques. On se souvient qu'en janvier dernier, les motards Paulo Gonçalves et Edwin Straver avaient perdu la vie durant le Dakar.

Nouveauté en 2021: la création du Dakar Classic, une course de régularité organisée en parallèle de la compétition principale pour des véhicules ayant participé au Dakar ou à d'autres épreuves majeures de rallye raid avant les années 2000.

Les inscriptions pour le Dakar 2021 débuteront le 15 juin.