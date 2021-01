Alexandre Leroy s’offre un rêve d’enfant au sein du team SRT avec son ami de toujours.

La grande particularité du Dakar, c’est qu’il permet aux amateurs de côtoyer les pilotes professionnels. En tout cas… sur le bivouac ! Et puisque, cette année, la Covid-19 ne permettra plus aux "stars" de troquer leur tente pour un hôtel de luxe, ce sera encore un peu plus le cas…