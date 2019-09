Le week-end des 24, 25 et 26 avril 2020 est d'ores et déjà à cocher dans l'agenda de tous les fans de DTM. C'est en effet à ces dates-là que le championnat allemand de voitures de tourisme marquera les trois coups de sa prochaine saison.





Et surprise, Hockenheim n'ouvrira plus la saison, cet honneur revenant à... Zolder ! Oui, le Deutsche Tourenwagen Meisterschaft prendra son envol dans le Limbourg, comme à l'époque des "Bergische Löwe" entre 1984 et 1994 (à l'exception de 1987).





Mais il y a un hic et non des moindres : Zolder sera en clash avec... Spa-Francorchamps qui accueillera le même week-end les 6 Heures du FIA WEC. L'ACO a en effet avancé la date du demi-tour d'horloge spadois pour éviter d'être en conflit avec la Formula E, de nombreux pilotes officiant dans les deux championnats.





Voilà qui ne fait évidemment pas les affaires des spectateurs (et des journalistes) belges qui devront faire un choix entre Spa-Francorchamps et Zolder. Pour les deux circuits, il y aura d'office des prospects en moins dans leurs tribunes respectives. Le meilleur compromis serait d'aller à Spa le samedi puisque les 6 Heures ont lieu ce jour-là, avant de filer à Zolder le lendemain pour voir la Course 2 du DTM. A vos calendriers !