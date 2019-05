Alors que les 6 Heures de Spa-Francorchamps battront leur plein ce week-end, le DTM reprendra ses droits sur le circuit de Hockenheim. Le très populaire championnat allemand entamera dans le stadium de Bade-Wurtemberg un périple en neuf étapes avec une escale à Zolder les 18 et 19 mai prochains.





La compétition teutonne apportera son lot de nouveautés dans la continuité après le retrait de Mercedes-Benz en fin d'année dernière. Les puissants coupés, qui sont plutôt des monstres mécaniques dissimulés sous une carrosserie en carbone singeant une voiture civile, seront plus rapides grâce à de nouveaux moteurs turbos dotés d'une cavalerie portée à 600 chevaux et à un aérodynamisme plus généreux. On peut s'attendre à des pointes de 300 km/h en ligne droite. Autant dire que le record de la piste du circuit de Zolder tombera peut-être dans deux semaines...





Une forte connotation belge imprègne le DTM puisque sur les dix-huit voitures inscrites, cinq sont couvées par des formations bien de chez nous. Certes, aucun de nos ressortissants ne sera présent sur la grille de départ cette année mais la qualité sera néanmoins au rendez-vous.





On a beaucoup parlé de WRT qui s'engage avec deux Audi RS5 privées. L'équipe de Vincent Vosse et Yves Weerts a fait le choix de la jeunesse puisque Pietro Fittipaldi, petit-fils d'Emerson, sera associé au Sud-Africain Jonathan Aberdein, issu de la Formule 3 et dont le paternel Chris a sévi en Belgique, notamment aux 24H de Spa avec les VW Golf TDI préparées par Dubois. Comme le monde est petit !





Mais ce serait oublier la formation RBM de Bart Mampaey. Victorieuse l'an dernier à Misano, la structure malinoise est toujours sous la coupole de BMW Motorsport. Trois M4 seront chouchoutées et confiées aux bons services de Joel Eriksson, Philipp Eng et Sheldon Van der Linde.





WRT et RBM auront à coeur de tenir la dragée haute aux équipes d'outre-Rhin. Dans le fief Audi, il faudra surtout tenir à l'oeil René Rast (Team Rosberg), Mike Rockenfeller (Team Phoenix) et Robin Frijns (Abt Sportsline) tandis que BMW pourra également compter sur Bruno Spengler, Marco Wittmann et Timo Glock, tous les trois engagés chez RMG.





Reste le cas des quatre Aston Martin Vantage confiées à Paul di Resta, Daniel Juncadella, Ferdinand Habsburg et Jake Dennis. Il s'agit d'une initiative privée et les voitures n'ont pris la piste que très tard. Mais R-Motorsport n'est pas pour autant du genre à faire les choses à moitié et, avec HWA en backup, les Anglaises ne seront pas abonnées au fond de grille.





Le format des week-ends demeure inchangé. Deux courses d'environ 60 minutes sont au programme et seront programmées samedi et dimanche à 13h30.