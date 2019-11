Après une année d'absence, le Family Champion's Day cher à Paul Fraikin et ses dizaines de milliers de fidèles est de retour, non plus à Mettet, mais au domaine de Bilstain (autoroute Liège-Achen sortie Thimister) de la famille Crosset.

Le principe, lui, n'a pas changé: offrir aux fans de rallye et aux pilotes pros et amateurs une journée de fête, faire le plein de show et partager tous ensemble une même passion de la glisse. Sur la journée, plus de trois cents "Responsible Rally Supporters" auront l'occasion de monter à côté d'un rallyman pour un baptême souvent inoubliable. Des places de copilotes tirées au sort parmi les milliers de personnes qui s'acquitteront du droit d'entrée de 20 euros (gratuit pour les moins de 12 ans, les personnes à mobilité réduite et les commissaires sur présentation de leur licence), le parking étant cette année offert.

Les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens pour ménager les montures et proposer un terrain de jeu idéal. Ainsi, plusieurs portions en graviers ont carrément été asphaltées la semaine dernière!

Le plateau aussi a fière allure avec une centaine de voitures pilotées par des amateurs mais aussi quelques virtuoses tels que François Duval au volant d'une Toyota Yaris (la version Cup garage de Cul des Sarts vu que Tommi Makinen n'a pas mis de WRC à sa disposition), Freddy Loix, Patrick Snijers, Jean-Pierre Van de Wauwer, Pascal Gaban et sa rutilante Porsche, le nouveau champion de Belgique Adrian Fernémont, la révélation 2019 Sébastien Bédoret, Cédric Cherain, Gino Bux, mais aussi les espoirs français Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet (sacré champion du monde WRC2) ainsi que l'ex-copilote britannique Nicky Grist qui participera ce samedi soir à une soirée hommage à Colin McRae.

Les portes seront ouvertes dès 8h ce 1er décembre et le show sera permanent entre 9h et 17h. On annonce même la venue de Saint-Nicolas. Même s'il n'a pas encore de barbe blanche (mais souvent la cape rouge), Paul Fraikin récompensera les enfants sages du rallye, ses supporters responsables. Et offrira la recette de cet événement à une asbl achetant et dressant des chiens pour aveugles. Une raison supplémentaire de venir assister, en famille, à cet événement (très) populaire.