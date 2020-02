Acclamé par la critique, "Le Mans 66" (ou "Ford v. Ferrari" dans sa version originale) est un des grands succès cinématographiques de l'année 2019. Le film retraçant la rivalité entre Ford et Ferrari ainsi que les parcours de Carroll Shelby et Ken Miles pendant les années 60 a été, à juste titre, nominé dans l'ultra-prestigieuse cérémonie des Oscars dans pas moins de quatre catégories : le Meilleur film, le Meilleur mixage du son, le Meilleur montage et le Meilleur son.

C'est finalement dans les deux dernières catégories citées que le film a été primé ! L’Oscar du meilleur film est revenu à "Parasite" du sud-coréen Bong Joon-ho tandis que celui du meilleur mixage sonore est revenu à Mark Taylor et Stuart Wilson pour "1917". Après avoir été mis à l'honneur aux BAFTA britanniques avec le trophée du meilleur montage, "Le Mans 66" rejoint ainsi le légendaire "Grand Prix" de John Frankenheimer qui avait raflé trois statuettes pour le montage, les effets sonores et le son. Tout un symbole...