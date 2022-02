Malgré sa sortie au Monte-Carlo, le Nordiste sera également encore en Croatie au niveau mondial et continuera à être soutenu par Citroën Racing tant qu'il reste mathématiquement en contention pour le titre en WRC2.

Voilà une très bonne nouvelle de plus pour le BRC, notre championnat de Belgique des rallyes. Adrian Fernémont (avec un nouveau copilote), Ghislain de Mevius, Gino Bux et normalement Grégoire Munster (même s'il ne possède pour l'instant que d'un budget réduit lui permettant de disputer quatre courses) ne seront pas les seuls à viser le titre belge. Vainqueur du dernier rallye du Condroz, Stéphane Lefèbvre sera au départ du Haspengouw dans un peu plus de deux semaines et de six autres manches belges (pas le South Belgian car il sera le même week-end au départ du Touquet) aux commandes de la Citroën C3 de l'équipe belge DG Sport. Il sera assisté par le copilote belge Xavier Portier.